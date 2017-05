Hockeysters Den Bosch zetten eerste stap naar landstitel in chaotische finale Boris (borisz) 25-05-2017 17:49 print

Den Bosch heeft donderdag de eerste stap gezet naar een nieuwe landstitel. In het Wagener Stadion won de titelverdediger met 0-1 van en in Amsterdam. Het enige doelpunt werd na rust gescoord door Maartje Krekelaar.

Lang werd er niet gepraat over het doelpunt. Het gesprek na het duel ging meer over de Bossche ‘treffer’ voor rust van Marlies Verbruggen. Deze treffer werd in eerste instantie afgekeurd, daarna toegekend om vervolgens alsnog te worden geannuleerd. De situatie ontstond na de derde strafcorner van Den Bosch. Keepster Anne Veenendaal bracht redding, waarna de bal bij Verbruggen kwam en doeltreffend uithaalde. Vlak voor de uithaal van de spits floot de scheidsrechter voor een overtreding van Verbruggen.

Deze beslissing werd aangevochten door Den Bosch. De videoscheidsrechter gaf aan dat het een doelpunt was. Het was vervolgens aan Amsterdam om te prostesteren omdat er volgens hun gescoord werd na het fluitsignaal. De scheidsrechter besloot vervolgens zelf een videoreferral aan te vragen. De videoscheidsrechter stelde inderdaad dat er door Verbruggen was gescoord na het fluitsignaal waardoor de treffer alsnog werd afgekeurd. Hiermee kwam er een einde aan de eerste helft waarin Den Bosch beter was dan Amsterdam.

Zes minuten na rust kwam Den Bosch alsnog op voorsprong. Krekelaar kon vrij de cirkel in lopen en flatste de bal tussen de benen van Veenendaal in het doel. Amsterdam zette aan, maar slaagde er niet in om Den Bosch in de tweede helft pijn te doen. De ploeg kreeg twee strafcorners, maar die leverden niets op. Bij de eerste werd de variant doorzien door Den Bosch en bij de tweede haalde Julia Müller niet uit, maar besloot zonder succes aan de wandel te gaan in de cirkel.

Zaterdag is de tweede wedstrijd in Den Bosch. Mochten de dames dan opnieuw weten te winnen, dan zijn ze opnieuw kampioen van Nederland. Wint Amsterdam, dan volgt zondag een beslissingswedstrijd.