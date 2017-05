Realistische De Ligt: "Het zat er eigenlijk geen moment in" Redactie 25-05-2017 13:19 print

Matthijs de Ligt was één van de betere Ajax-spelers in de Europa League-finale tegen Manchester United. Na afloop sprak de verdediger volwassen taal.

Met z'n medaille om de nek sprak De Ligt na afloop met RTL7. "Ik hecht nu nog weinig waarde aan die medaille, maar over een paar weken komt het besef denk ik wel dat het een mooi avontuur was", zei het 17-jarige talent. Ajax verloor met 0-2 door goals van Paul Pogba en Henrikh Mkhitaryan.

"Ze maakten twee goals die bijna uit het niets vielen. Wij hebben zelf eigenlijk geen echte kans gehad, behalve die in de slotminuten van Neres. Zij speelden heel gegroepeerd. Het is gewoon heel lastig om daar doorheen te voetballen. Uiteindelijk heeft het er voor ons nooit echt in gezeten en hebben zij gewoon verdiend gewonnen", sprak hij realistisch.

Volgens De Ligt werd de finale op details beslist. "We hebben dit seizoen geen prijs gewonnen. Dat is jammer, het hoort niet bij Ajax. Maar we kunnen wel terugkijken op een geslaagd seizoen als je kijkt naar hoe we het voetbal van Ajax weer op de kaart hebben gezet. Ook in het buitenland."