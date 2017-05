Klaassen: "Ze maken twee mazzeltjes"

De weg naar de Europa League-finale was mooi, maar tegen Manchester United had Ajax geen kans. Davy Klaassen was na afloop zeer realistisch.

"We waren gewoon niet goed vandaag", concludeerde de aanvoerder voor de camera van RTL7. Volgens Klaassen had dat ook te maken met het spel van de tegenstander. "Ja, misschien wel. Maar ik denk wel dat wij beter kunnen. Het zat er vandaag niet echt in."

Ajax ging met 0-2 ten onder door goals van Paul Pogba en Henrikh Mkhitaryan. "Ze maken twee mazzeltjes, dat is net het verschil vandaag. Ik was niet echt nerveus, maar het begin liep gewoon niet lekker. Ze wachtten af tot twintig meter van het doel. Dan wordt het lastig voetballen als je je dag niet hebt."

Klaassen kreeg van de immer irritante Marcel Maijer tot slot ook de vraag of hij al weet of hij wel of niet bij Ajax blijft. "Ik heb helemaal geen zin om daarover na te denken. Zou ook wel een beetje raar zijn als ik daar nu aan zou denken", aldus de middenvelder. "Beetje klote om die vraag nu te krijgen. Dat vind ik jammer", zo liet hij Maijer terecht weten.