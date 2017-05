ISIS verovert stad Filipijnen

In de Filipijnse stad Marawi zijn minstens 21 doden te betreuren bij gevechten tussen het Filipijnse leger en onder de ISIS-vlag vechtende moslimextremisten.

In een poging een nest van de beruchte militante moslims uit te roken, viel het Filipijnse leger dinsdag een schuilplaats van hen aan. Daarop besloten de islamisten te proberen de hele stad te veroveren en zo veel mogelijk wanorde en bloedvergieten te veroorzaken.

Gijzelingen, onthoofdingen en ISIS-vlaggen

Een politiechef is onthoofd en publieke gebouwen zijn bezet of in de brand gestoken. De ISIS-vlag wordt op vele openbare plekken in de stad gehesen. Ook bestormden de militanten de kathedraal van de stad. Daarbij gijzelden ze een katholieke priester en veertien anderen.

Hoewel het gaat om een groep van 100 tot 200 zwaarbewapende ISIS-terroristen, houden ze de stad van ongeveer 200.000 overwegend islamitische inwoners in hun greep.

President: 'Alle opstandelingen gaan dood'

De Filipijnse president Rodrigo Duterte heeft in het zuidelijke deel van het land de noodtoestand uitgeroepen en waarschuwde woensdag dat dit uitgebreid zou kunnen worden naar de rest van het land: "Er is een groot probleem in [de regio] Mindanao en we vinden nu overal sporen van ISIS."

De noodtoestand zal minstens twee maanden gaan duren. De president is scherp in zijn bewoordingen: "Als je denkt dat je dood zou moeten, ga je dood. Als je tegen ons vecht, ga je dood. Als je publiekelijk tegen ons in opstand komt, ga je dood. En als dat betekent dat er velen gaan sterven, dan is dat maar zo."