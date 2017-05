Tijdens het eerste bezoek van Donald Trump aan Europa als president van de Verenigde Staten is de NAVO-top van regeringsleiders en staatshoofden een belangrijk hoogtepunt. De verwachting is dat zij donderdag enkele handreikingen doen om tegemoet te komen aan Trumps kritiek op de militaire alliantie.

Trump wil dat de bondgenoten hun defensie-uitgaven verhogen en meer aan terrorismebestrijding gaan doen. NAVO-chef Jens Stoltenberg zei woensdag dat de lidstaten hier hard aan werken. In aanwezigheid van de Belgische koning Filip wordt donderdag om 17.00 uur het nieuwe NAVO-gebouw officieel in gebruik genomen. Kort daarvoor heeft Trump een monument onthuld met een deel van het door terreuraanslagen ingestorte World Trade Center in New York.

De bijeenkomst van de leiders daarna is ingekort tot een werkdiner en is volgens de planning klaar rond 21.00 uur. Premier Mark Rutte is aanwezig namens Nederland. Donald Tusk en Jean-Claude Juncker, de voorzitters van de Europese Raad en de Europese Commissie, hebben om 10.00 uur een ontmoeting met Trump.



NAVO-top moet Trump tevreden stellen (Foto: ANP)