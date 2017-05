Autoriteiten vijf keer gewaarschuwd voor Abedi BasOne 25-05-2017 06:19 print

De autoriteiten zijn de laatste vijf jaar minstens vijf keer gewaarschuwd voor zelfmoordterrorist Salman Abedi. Zo belden vrienden van hem de antiterrorismelijn nadat Abedi hen had verteld dat het ,,prima was om een zelfmoordterrorist te zijn".

Ook wisten de autoriteiten dat de vader van de aanslagpleger die in Manchester voor een bloedbad zorgde, lid was van een aan Al Qaida gelieerde Libische groepering. Ook de moskee waar Abedi eerder kwam had de politie al eens gewaarschuwd dat de aanslagpleger aan het radicaliseren was, schrijft het Engelse dagblad The Telegraph.

Familie van de omgekomen dader waarschuwde daarnaast de Britse politie, om te wijzen op het gevaar dat de man vormde. Met die informatie werd niets gedaan. Abedi stond wel op een zogenoemde watchlist van de autoriteiten, maar werd niet nauw gevolgd.



Autoriteiten vijf keer gewaarschuwd voor Abedi (Foto: ANP)