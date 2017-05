Olympisch kampioen 100m vrije slag laat WK schieten door hartoperatie heywoodu 25-05-2017 07:00 print

Het wereldkampioenschap zwemmen in Boedapest moet het in juli ook doen zonder Kyle Chalmers, de zoveelste Australische topzwemmer die afzegt voor het toernooi.

De pas 18-jarige Chalmers brak begin vorig jaar door op de nationale kampioenschappen en maakte de hype compleet door in Rio de Janeiro olympisch goud te pakken op de 100 meter vrije slag, het koningsnummer van het zwemmen. Zijn opmars was opvallend, want pas vanaf eind 2015 begon hij zich in plaats van op Aussie rules vooral op zwemmen te richten.

Chalmers kampt echter met supraventriculaire tachycardie, een hartaandoening die voor pijn op de borst en zelfs flauwvallen kan zorgen. Volgens Australische media heeft de zwemmer dit jaar al drie 'aanvallen' gehad door de aandoening. Al op zijn twaalfde kreeg hij de diagnose en Chalmers is er al eens eerder voor geopereerd.

"We hebben besloten dat het met het oog op de lange termijn voor Kyle het beste was om de operatie nu te doen in plaats van het uit te stellen", aldus coach Peter Bishop. "Kyle heeft hierdoor lang genoeg de tijd om te herstellen en zich voor te bereiden op de Gemenebestspelen van 2018", zegt Bishop, doelend op de Spelen die volgend jaar in het Australische Gold Coast gehouden worden.