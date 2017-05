Azerbeidzjan wil Olympische Spelen 2028 binnenhalen heywoodu 24-05-2017 17:43 print

Er lijkt mogelijk een nieuwe speler op de markt te komen wat betreft het organiseren van de Olympische Spelen van 2028: Azerbeidzjan. Dat zegt Azad Rahimov, de minister van jeugd en sport in het land.

De minister sprak tijdens een persconferentie aan het einde van de Islamitische Solidariteitsspelen, waar de afgelopen twee weken in hoofdstad Baku om de titels gestreden werd. Volgens Rahimov bleek uit die Solidariteitsspelen dat Baku prima in staat is om een groot evenement te organiseren.

Baku deed eerder al een gooi naar de Spelen van 2016 en 2020, maar kwam daar niet ver genoeg in de strijd om een officiële kandidaatstad te worden. Rahimov liet weten dat de Spelen van 2024 geen doel zijn voor Azerbeidzjan, maar dat ze zich volledig op 2028 richten.

"We moeten nog wel naar de nodige infrastructuur kijken, voor we onze plannen aan het Internationaal Olympisch Comité presenteren", aldus Rahimov. "Het zwemstadion biedt bijvoorbeeld plaats aan zo'n 6000 mensen, dat moeten er voor de Spelen toch zeker 18000 zijn, maar dat moet wel lukken."

Voor 2024 gaat de strijd tussen Los Angeles en Parijs, waarvan de winnaar in september bekendgemaakt wordt. Ook voor 2028 lijkt Los Angeles in de strijd te zijn, terwijl Parijs daar geen interesse in heeft.