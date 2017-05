FOK! Wat een weer: Steeds warmer, weekend tropisch

In mei leggen alle vogels een ei.

Hallo daar! Er staan ons een paar prachtige dagen te wachten en met het verlengde weekend voor de deur zal niemand, behalve de diehard weeramateur daar rouwig om zijn. Toch zijn er inmiddels wel wat kantekeningetjes te plaatsen voor wat betreft de zondag. Daar kom ik zo op.

Een zwak warmtefrontje golfde al een tijdje voor onze deur en zorgde de afgelopen dagen nog voor gematigde temperaturen en de aanvoer van wolkenvelden. In het noorden heeft het daar zelfs even uit geregend. Niet veel, maar toch. Dat warmtefrontje trekt dan vandaag definitief door ons land heen en vanaf dan draait de wind naar het oosten tot zuidoosten en komt de aanvoer van echt warme lucht op gang.

Vanmiddag zien we in het binnenland nog wat stapelwolken ontstaan en die schermen de zon soms even af. Langs de kust is het ronduit zonnig. De meeste bewolking vinden we toch weer in het oosten en noorden. Het blijft wel droog. De maxima liggen tussen de 20 en 25 graden. Er staat maar een zwakke tot matige noordelijke wind.

Morgen en overmorgen zijn zonnig en droog. Er zal hooguit wat sluierbewolking te zien zijn, maar die schermt de zon nauwelijks af. In het binnenland zijn tropische temperaturen van 30 graden mogelijk. Misschien nog wel iets hoger. Ook langs de kust wordt het met een aflandige wind royaal boven de 25 graden. Toch wil ik de kans op zeewind niet helemaal uitsluiten, maar zeker is dat nog niet.

Zondag. Er zijn modellen die het al tot enkele onweersbuien laten komen. Andere modellen laten dat pas op maandag gebeuren. Feit is wel dat het nog erg warm blijft. Afhankelijk van eventuele bewolking is een 30 graden zeker nog wel mogelijk.

De koelere lucht ligt op de loer, maar nadert slechts heel langzaam. Zodoende kan het ook op maandag nog redelijk warm worden, maar dan is de kans op onweer een stuk groter.

Maar ik loop op de feiten vooruit. Geniet eerst maar van een paar heerlijke dagen.

Fijne Hemelvaartsdag!

Zon op / onder / zonkracht Zon op: 05:33 Zon onder: 21:41 Zonkracht: 6/3







Spylacopa_68 maakte vanuit Purmerend deze mooie foto van de zonsondergang met contrails en wat laaghangende wolken. (Foto: Spylacopa_68)

Jouw foto of filmpje bij het weerbericht? Mail hem naar [email protected]onder vermelding van je username en waar je de foto (ongeveer) hebt gemaakt. Wie weet staat jouw foto bij het volgende weerbericht!