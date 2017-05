Varela geschorst voor Duitse bekerfinale door tattoo

Voetballer Guillermo Varela heeft zich niet populair gemaakt bij zijn club, Eintracht Frankfurt. De club speelt zaterdag de finale van de DFB Pokal en bij winst op Borussia Dortmund pakt de club voor het eerst sinds 1988 weer eens een echte prijs.

De 24-jarige Varela is echter druk met andere zaken. De Uruguayaan moest en zou weer eens een tattoo nemen en dat kon uiteraard geen weekje wachten. Maandag kreeg hij een partij inkt op zijn rechteronderarm gekwakt, maar dat kost hem nu mogelijk een plekje in het team voor de finale.

Een tattoo levert namelijk oppervlakkige huidwonden op en doorgaans krijgt men enkele dagen fysieke rust voorgeschreven om de boel goed te laten herstellen, niet handig voor iemand die zaterdag misschien een van de grootste wedstrijden uit de recente clubgeschiedenis zou moeten spelen.

Volgens de tattoostudio is het werkje ook nog niet eens klaar: Varela moet nog een aantal keer terugkomen om zijn onderarm vol te laten gooien met inkt. Eintracht Frankfurt is in elk geval niet blij en het lijkt er sterk op dat ze hem buiten de selectie laten. Helemaal uniek is dat overigens niet: Varela kwam dit seizoen pas bij een handvol wedstrijden in actie en het is sterk de vraag of hij volgend jaar nog bij de club speelt.

Update 20.40 uur

Eintracht Frankfurt heeft inmiddels laten weten dat Varela inderdaad geschorst is. De tattoo is gaan ontsteken en men is not amused met het feit dat hij nu rust nodig heeft. Dat coach Niko Kovac hem nog specifiek vertelde even te wachten met de tattoo was schijnbaar aan dovemansoren gericht en logischerwijze heeft men daarop besloten om Varela te schorsen en hem dus niet in de selectie voor de finale van de Pokal op te nemen.