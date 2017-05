Riedewald: "Europa League winnen zou bizar seizoenseinde zijn" Redactie 24-05-2017 13:09 print

Voor Jairo Riedewald bekent de wedstrijd tegen Manchester United mogelijk het persoonlijke hoogtepunt van zijn seizoen.

Door de schorsing van Nick Viergever en het ontbreken van Daley Sinkgraven door een blessure, lijkt Riedewald af te stevenen op een basisplek in de formatie van Ajax-trainer Peter Bosz.

De personele problemen geven de multifunctionele speler een mogelijkheid om het voetbaljaar af te sluiten met een hoofdprijs in Amsterdam. Terwijl Riedewald in eerst instantie reserve was onder Bosz, maakt hij de laatste maanden steeds meer minuten.

Starten tegen United is als een droom die uitkomt voor de verdediger. "Het zou voor mij een bizar einde zijn van een moeilijk seizoen. Maar vooral een geweldig einde. Hoeveel voetballers krijgen in hun carrière de kans een finale te spelen", vertelt Riedewald in gesprek met Parool.

"Ik ga mijn stinkende best doen en ervan genieten. Dat laatste is ook onze kracht: plezier hebben en energie uitstralen. Niet zenuwachtig zijn. We zijn zelf zo ver gekomen. De sfeer in het team is fantastisch. We hebben veel lol. En als je kunt lachen samen, accepteer je ook makkelijker kritiek van elkaar", besluit Riedewald.