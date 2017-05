Traoré over chemie met Ziyech: "Zijn vaak bij elkaar" Redactie 23-05-2017 23:49 print

Bertrand Traoré geeft te kennen dat zijn samenspel met Hakim Ziyech van hoog niveau is, mede door een bepaalde chemie.

De Burkinees en de Marokkaan weten elkaar dit seizoen blindelings te vinden op het veld, waarvan Ajax al het nodige profijt heeft gehad. Tegen Olympique Lyon in de thuiswedstrijd was bij de 4-1 te zien wat voor effect de samenwerking heeft.

Het 'puzzelstukje Ziyech' is haast onmisbaar voor Traoré. "Hij is voor mij erg belangrijk. Ziyech ziet alles wat ik doe en ook hoe ik beweeg. Ik beweeg niet altijd de kant op waar ik de bal ook wil, eerder indirect", vertelt de Afrikaan in gesprek met Ajax Life.

De link tussen de twee zorgt voor onvoorspelbaarheid voor tegenstanders. "Ik verander steeds, en hij weet dat soort dingen. En hij kan de bal precies krijgen waar ik hem wil."

Een van de sleutels voor deze chemie is het samen zijn buiten het veld, als maatjes. "We zijn vaak bij elkaar. We genieten binnen, maar ook buiten de lijnen. We wonen bij elkaar in de buurt en doen dingen samen."