Nibali wint koninginnenrit, Dumoulin verliest veel tijd H.Vviv 23-05-2017 17:40 print

Vincenzo Nibali heeft de koninginnenrit in de Giro d'Italia gewonnen. De Italiaan van Bahrain Merida was in de afdaling van de Umbrailpas weg gereden bij Nairo Quintana en Ilnur Zakarin. In de sprint was hij te sterk voor Mikel Landa. Tom Dumoulin verloor meer dan twee minuten op Nibali, nadat de Nederlander last kreeg van maagproblemen. Dumoulin heeft in het algemeen klassement nog wel een voorsprong van 31 seconden op Quintana.