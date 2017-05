Bertens begint in Nürnberg met een zege Peterselieman 23-05-2017 17:36 print

Tennisster Kiki Bertens heeft zich eenvoudig geplaatst voor de tweede ronde van het WTA-toernooi in Nürnberg. De Nederlandse (WTA-19) won het evenement vorig jaar en hoopt in Duitsland haar titel te verdedigen.

Vandaag moest Bertens het opnemen tegen de 19-jarige Katharina Gerlach (WTA-541) die met een wildcard tot het toernooi toegelaten was. In de eerste set stond Bertens twee games af (6-2) en in set twee was het verschil groter, al leverde de Nederlandse in de tweede game wel een keer haar service in: 6-1.

In de volgende ronde neemt Bertens het op tegen de Duitse Annika Beck (WTA-70) die met 6-3 en 6-3 te sterk was voor qualifier Lena Rueffer (WTA-781).