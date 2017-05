Pirelli overweegt zachtere banden voor 2018 Peterselieman 23-05-2017 17:30 print

Pirelli overweegt om voor het Formule 1-seizoen 2018 zachtere banden aan de teams te leveren. Dit meldde Pilrelli-baas Mario Isola aan Autosport nadat hij in Barcelona met een aantal coureurs gesproken had. Daar bleek dat de harde band die gebruikt werd veel te hard was.

Isola: "Dat was een interessant gesprek. Het ging erom te achterhalen wat ze van de nieuwe banden en onze toekomstplannen vinden. Over het algemeen vindt iedereen dat onze banden één stap harder zijn dan nodig is."

Pirelli was voor dit seizoen conservatief met het rubber, omdat de nieuwe bredere auto's van dit seizoen veel meer neerwaartse druk hebben. Een besluit over zachter rubber is nog niet gevallen, maar de Italianen overwegen het sterk. "Want je mag niet vergeten dat deze auto’s in rap tempo verder worden ontwikkeld en sneller worden. We hebben volgend jaar een medium-band nodig die dichter in de buurt van de soft ligt en een hard die ook wat zachter is. We moeten de hele lijn dus eigenlijk een beetje zachter maken."

Het besluit over de compounds van 2018 zal na de voor Pirelli belangrijke races in België, Maleisië en Japan vallen. De constructie voor de nieuwe banden moet voor 1 september vastgesteld zijn, terwijl het besluit over de compounds voor 1 december moet zijn gevallen.