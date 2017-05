Een hacker uit Oekraïne moet 2,5 jaar in de Verenigde Staten de cel in. Hij had nog niet gepubliceerde berichten van persbureaus gestolen, zodat hij met voorkennis kon handelen in aandelen. Dat leverde hem miljoenen op. Een rechtbank in New Jersey veroordeelde hem maandag. Hij moet ook 3 miljoen dollar (2,7 miljoen euro) terugbetalen.

Vadim Iermolovitsj (29) had tussen 2010 en 2014 illegaal toegang tot PR Newswire, Business Wire en Marketwired. Zo kreeg hij toegang tot ongeveer 150.000 berichten. Die gebruikte hij zelf. Ook verkocht hij de informatie door op het dark web. Iermolovitsj had 20 jaar cel kunnen krijgen. De straf valt laag uit omdat hij meegewerkt met justitie.

Iermolovitsj zei dat hij met twee andere Oekraïners had samenwerkt, Ivan Toertsjinov en Oleksandr Ieremenko. Die zijn nog niet opgepakt.



Hacker cel in voor stelen nieuwsberichten (Foto: BuzzT)