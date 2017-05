Bottas uitgevallen door probleem met turbo Peterselieman 22-05-2017 20:27 print

Valtteri Bottas strandde ruim een week geleden met een rokende Mercedes tijdens de race in Spanje. Volgens zijn team Mercedes kampte de bolide van de Fin met een kapotte turbo, waardoor hij vroegtijdig uitvaller was.

Mercedes-motorsportbaas Toto Wolff maakte het nieuws in de aanloop naar het raceweekend in Monaco bekend. "Het was pijnlijk om vijftien waardevolle punten te verliezen door de uitval van Valtteri vanaf de derde plaats. We hebben de oorzaak van het probleem geïdentificeerd, het ging om de turbo. Het is een probleem dat we nog niet eerder gezien hadden, wat aantoont dat je altijd overal rekening mee moet houden. Dit is een technische sport en als je de grens opzoekt, kan je op technische problemen stuiten."

Wolff weet wel hoe het komt dat de turbo stuk is gegaan. "We zijn verwikkeld in een enorm gevecht met Ferrari en dat is prachtig en uitdagend, maar heeft ook als gevolg dat we tot het uiterste moeten gaan. We kunnen niet op onze lauweren rusten."

Dat heeft de Oostenrijker het liefst wel, maar voor de fans is de strijd goed. "Ieder weekend moeten we tot de limiet gaan, dat is de nieuwe realiteit in 2017. De afgelopen drie jaar was uitzonderlijk. Dit seizoen heb ik opnieuw uitgevonden waarom ik zo van deze sport houd. Ik houd van de intense onderlinge strijd. Als je niets cadeau krijgt, voelt het nog mooier als je aan het langste eind trekt. Dat hopen we in Monaco weer voor elkaar te krijgen. Als dat lukt, gaat het dak eraf."