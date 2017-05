Arena-shooter Lawbreakers ook naar PlayStation 4

De aanstaande hero-shooter Lawbreakers komt ook naar PlayStation 4. Dat maakte ontwikkelaar Boss Key Productions bekend, de gamestudio van onder andere Unreal Tournament-maker Cliff Bleszinski.

Lawbreakers is volgens de makers een 'team-based battle royale', waarin spelers de rol aannemen van specifieke personages die ieder hun eigen unieke manier van bewegen en vechten hebben. Het is al enige tijd speelbaar in gesloten bèta op pc, en vandaag is dus bekendgemaakt dat de game ook naar PS4 komt.

In eerste instantie was het de bedoeling dat Lawbreakers free-to-play zou worden, maar uiteindelijk besloot het team achter de game daar vanaf te zien. Lawbreakers moet nu zo'n 30 euro gaan kosten, waarbij alle toekomstige updates gratis worden en er ook geen season pass zal verschijnen. In een persbericht verklaart Boss Key Productions dat er wel collectibles zullen verschijnen, vergelijkbaar met de loot boxes uit Overwatch, maar dat al deze items uitsluitend cosmetisch van aard zijn.