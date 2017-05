Zes Nederlanders in kwalificatietoernooi Roland Garros H.Vviv 22-05-2017 18:19 print

Zes Nederlandse tennissers proberen zich vanaf dinsdag te plaatsen voor het hoofdtoernooi van Roland Garros, dat zondag 28 mei van start gaat.

Richèl Hogenkamp is als vierde geplaatst in het kwalificatietoernooi. De 25-jarige Nederlandse speelt in de eerste ronde tegen Akiko Omae. De Japanse staat 97 plaatsten lager op de wereldranglijst dan Hogenkamp.

Lesley Kerkhove, Quirine Lemoine, Arantxa Rus en Cindy Burger zijn ongeplaatst in het kwalificatietoernooi van Roland Garros. Bij de mannen komt alleen Igor Sijsling in actie bij het kwalificatietoernooi. De Nederlander neemt het in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi op tegen Jozef Kovalik. De Slovaak staat op de wereldranglijst op plek 152, terwijl de Nederlander op plek 300 staat.

Robin Haase en Kiki Bertens zijn rechtstreeks tot het hoofdtoernooi toegelaten.