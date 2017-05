Drugsduif vliegt pillen grens over

Op de grens tussen Irak en Koeweit is een duif aangehouden voor drugssmokkel. Grenspolitie zag 'm vliegen en zette de achtervolging in.

De duif kon uiteindelijk worden gearresteerd toen het dier was geland op een dak. De vogel had een riempje om met een zak vol amfetaminepillen. In totaal waren het er liefst 178. De bedoeling was waarschijnlijk om de Iraakse pillen in Koeweit aan de man te brengen.

Of de duif inmiddels weer is vrijgelaten, is onbekend. Ook is niet te zeggen waar het beest precies vandaan komt, al valt Koer-distan niet uit te sluiten. Foto's van de duif met het drugsbuideltje om vind je in het bronartikel.