Van der Poel achtste in openingswedstrijd WB mountainbike

Zondag is Mathieu van der Poel na een indrukwekkende inhaalrace achtste geworden in de eerste wedstrijd van de wereldbeker mountainbike. Omdat de veldrijder geen vaste deelnemer is in het mountainbiken moest hij in het Tsjechische Nove Mesto vanuit het achterveld starten.

In het grote startveld van 125 renners had Van der Poel startnummer 90. Ondanks een val in de eerste en tweede ronde wist hij zich naar de top tien te rijden. Op het einde van de wedstrijd ging de ketting er ook nog af en verloor hij de sprint voor de zevende plaats.

Mathieu van der Poel: "Ik ben héél erg tevreden met mijn prestatie, maar ik ben toch ook wat ontgoocheld. Zonder pech was een beter resultaat mogelijk geweest. Bij de start was ik immers al meteen gevallen en ook in de tweede ronde ging ik tegen de grond. Uiteindelijk verlies ik dan nog de 7e plaats, omdat mijn ketting er op het einde afviel."

De wedstrijd werd gewonnen door de Zwitser Nino Schurter. De regerend olympisch en wereldkampioen reed de gehele wedstrijd aan de leiding.

Naast Van der Poel stonden ook drie andere Nederlanders aan de start. Hans Becking werd vijftiende, Michiel van der Heijden veertigste en Frank Beemer drieënzeventigste.

Deze week wisselt Van der Poel de mountainbike in voor een wegfiets. Samen met zijn ploeg Beobank-Corendon gaat hij vanaf woensdag deelnemen aan de Baloise Belgium Tour.