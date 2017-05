Tiener vermoordt schildpadje in magnetron heywoodu 22-05-2017 11:11 print

Een Amerikaanse tiener is duidelijk niet goed bij haar hoofd. Het 15- of 16-jarige meisje verveelde zich afgelopen week en er was schijnbaar maar één manier om dat te verhelpen: het jonge schildpadje van het gezin moest voor wat licht vermaak zorgen.

Het arme beestje werd door de sadist in de magnetron geplaatst, waar het meisje gelijk een foto van maakte met het duidelijke opschrift: "Mijn schildpad in de magnetron stoppen...". De psychopaat-in-wording gooide even later een foto online met de tekst "Um... ", en een min of meer uit elkaar gespat schildpadje.

Op social media wordt de meid inmiddels al het pijnlijks in de wereld toegewenst en er is zelfs een petitie gestart om de politie van Boston - waar ze vermoedelijk vandaan komt - te bewegen haar te arresteren. Volgens de petitie wist ook de moeder er vanaf, maar lachte die er slechts een beetje om en was ze zelf ook wel benieuwd naar de uitkomst van het 'experiment'.