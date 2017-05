De prijzen van bestaande koopwoningen in Nederland zijn in april met 7,4 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat is de grootste prijsstijging sinds maart 2002, aldus cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster.

In juni 2013 bereikten de prijzen van bestaande koophuizen een dal, sindsdien is er sprake van een stijgende trend. Vergeleken met dat dieptepunt lagen de prijzen in april gemiddeld 16,7 procent hoger. Ten opzichte van augustus 2008, toen de woningprijzen een piek bereikten, was het prijsniveau echter nog 8,3 procent lager.

Het gemiddelde prijsniveau van bestaande koopwoningen was in april ongeveer even hoog als in het voorjaar van 2006.

Doorstromers

Het ING Economisch Bureau liet maandag in een rapport over de woningmarkt weten dat doorstromers op het moment de kar trekken op de huizenmarkt. Volgens de bank zijn ze verantwoordelijk voor twee op de drie transacties. Voor starters wordt het steeds moeilijker om er tussen te komen. Mede daardoor neemt het aantal jongvolwassenen dat bij de ouders woont toe, aldus ING.

De bank stelt verder dat het aanbod op de woningmarkt inmiddels flink is gedaald en denkt dat de rente waarschijnlijk niet verder zal dalen. Het aantal verkopen zal vanaf nu licht gaan dalen, na het recordaantal woningtransacties in het eerste kwartaal van dit jaar.



Prijzen bestaande koopwoningen fors omhoog (Foto: ANP)