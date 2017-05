Zverev en Svitolina zegevieren in Rome Peterselieman 22-05-2017 00:24 print

Alexander Zverev heeft verrassend het masterstoernooi van Rome op zijn naam geschreven. De pas 20-jarige Duitser was in de finale op het Romeinse gravel met 6-4 en 6-3 te sterk voor nummer twee van de wereld Novak Djokovic. Bij de vrouwen was Elina Svitolina met 4-6, 7-5 en 6-1 te sterk voor nummer vier van de wereld Simona Halep.

In het mannentoernooi leek Djokovic op voorhand de favoriet te zijn, omdat de Serviër langzaam maar zeker weer in vorm begint te raken. In de halve eindstrijd had hij Dominic Thiem, de bedwinger van gravelkoning Rafael Nadal, met 6-1 en 6-0 geveegd, maar in de finale was het Zverev (ATP-17) die duidelijk de bovenliggende partij was.

De Duitser speelde met veel kracht en drong Djokovic in de lange rally's met diepe ballen achteruit. In de tweede set kreeg Zverev op de stand van 5-3 op de service van Djokivic een wedstrijdpunt en benutte die ook meteen.

In het vrouwentoernooi domineerde Halep in de finale de eerste set, maar in set twee verstapte de Roemeense zich tweemaal. Er vielen breaks over en weer en had Halep zelfs even medische assistentie nodig. Svitolina rook haar kans en pakte de set in de twaalfde game. Daarna kon de Oekraïense makkelijk haar vierde toernooizege van het jaar binnen halen.