Alonso 5e in Indy 500-kwalificatie, derde pole voor Dixon heywoodu 22-05-2017 00:10 print

Fernando Alonso zal zondag 28 mei vanaf de tweede startrij beginnen aan de Indy 500. De Spaanse Formule 1-coureur kwalificeerde zich zondag tijdens Pole Day op de vijfde plek op de Indianapolis Motor Speedway.

Op Pole Day worden de startplaatsen in twee groepen bepaald: de snelste negen van de zaterdag bepalen in de Fast Nine wie op poleposition en op de eerste drie rijen komt te staan, de rest vecht om de plekken tien tot en met 33. Ryan Hunter-Reay was veruit de snelste van die mannen en hij zal dan ook vanaf plek tien aan de race beginnen.

Alonso kwam tijdens de Fast Nine als derde de baan op en deed dat bijzonder goed. Hij had het mes weer tussen de tanden en zette de hoogste gemiddelde snelheid over vier ronden op de klokken. Will Power kwam vervolgens niet aan de snelheid van Alonso, maar de Spanjaard zag wel al snel dat poleposition niet meer ging lukken.

Die eer ging naar Scott Dixon. De Nieuw-Zeelandse Indy 500-winnaar van 2008 domineerde de kwalificatie en was veel te snel voor de rest, waardoor hij na 2008 en 2015 voor de derde keer de pole pakte. Ed Carpenter reed naar de tweede plek en de winnaar van vorig jaar, Alexander Rossi, completeert de eerste startrij.

De tweede rij is voor good old Takuma Sato, naast Alonso en JR Hildebrand - de man die in 2011 als ruime leider tijdens de Indy 500 één bocht voor het einde crashte. Tony Kanaan, Marco Andretti en Will Power starten vanaf rij drie.