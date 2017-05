Destiny 2 jongleert met frames PoeHao 21-05-2017 23:59 print

Destiny 2 komt ook uit op pc en natuurlijk zijn veel gamers benieuwd hoe de vergelijking tussen pc en consoles nu weer uitpakt. Uiteraard haal je meer frames als je er maar genoeg geld tegenaan smijt, dat is bekend. De console-gamers worden in ieder geval niet achtergesteld en krijgen de mooie beelden rap genoeg voor hun kiezen.

Pc

Pc lead van Bungie David Shaw bevestigde nogmaals dat Destiny 2 geen framecap krijgt. Dus als je pc het aankan, dan kun je ruim boven de 60 fps komen. Shaw zegt zelf dat 144 fps haalbaar moet zijn.

PlayStation 4 en Xbox One

Beiden hebben een framecap op 30 fps gekregen.

PlayStation 4 Pro

In gesprek met IGN geeft Game director Luke Smith aan dat de PlayStation 4 Pro een 4K-resolutie kan halen, maar alleen met 30 fps. “Ik wil niet dat mensen gaan hopen daarop, we gaan hier heel duidelijk in zijn… De PS4 Pro is superkrachtig, maar het kan onze game niet draaien op 60 fps. Onze game is een rijke physics simulatie met collision en spelers, networking etc. [De game] gaat niet draaien, nog niet genoeg paardenkrachten.” Project lead Mark Noseworthy licht toe dat de CPU de bottleneck is wat betreft de framerate. De GPU van de PlayStation 4 Pro krijgt de 4k beelden wel voor elkaar.

Xbox Scorpio

Er werd niet over de Scorpio gesproken. De hardware van de Scorpio kan meer aan dan de PlayStation 4 Pro en dat kan hetgeen zijn waar Noseworthy op hintte. Het kan ook dat de optimalisatie voor Scorpio niet hoog op het prioriteitenlijstje van Bungie staat.

Destiny 2 komt uit op 8 september, voor PlayStation 4, Xbox One en pc. Hieronder alvast wat extra gameplay.