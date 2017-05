Dumoulin: "Het was een supersnel en rottig dagje''

Tom Dumoulin gaat met de roze trui de laatste rustdag in. De Nederlandse kopman van Sunweb kwam samen met de andere favorieten binnen in de vijftiende etappe in de Giro d'Italia.

"Het was een supersnel en rottig dagje. Toen ik over de finish kwam, was ik wat agressief, dan was het stiekem toch stressvol'', Aldus Dumoulin tegenover de NOS.

In de afdaling van de Miragolo San Salvatore kwam de nummer twee van het algemeen klassement Nairo Quintana ten val, waarna Dumoulin zijn verantwoordelijk pakte als leider van het klassement. "Dat is wel zo netjes, denk ik. Hij was sowieso wel teruggekomen, maar het is geen moment om volle bak te gaan koersen."

Quintana pakt op de streep nog wel zes seconden terug op Dumoulin, doordat de Colombiaan tweede werd en daardoor zes bonificatieseconden pakte.

''Die seconden heb ik liever niet aan mijn broek. Achteraf had ik beter wel mee kunnen sprinten, maar dat deed ik niet omdat ik blij was dat de dag erop zat.''