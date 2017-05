Mourinho weigert interview: "Ik wil naar huis"

José Mourinho had na afloop van de wedstrijd tussen Manchester United en Crystal Palace weinig zin om het eigen clubkanaal te woord te staan.

Manchester United won zondag met 2-0 van Crystal Palace. Mourinho was na afloop van het duel echter niet in zijn beste humeur. De trainer wilde MU TV niet al te uitgebreid te woord staan.

"Vraag me niet teveel, we spelen de finale. Laat me naar huis gaan, we staan in de finale", vertelde Mourinho tegenover MU TV. Ook vragen over de mogelijke opstelling wilde hij niet beantwoorden.

Manchester United deed het zondag rustig aan tegen Cyrstal Palace. Veel sterkhouders werden gespaard voor de finale met Ajax. Komende woensdag vechten beide ploegen voor de winst van de Europa League.