Eerste en tweede plaats voor Herlings in GP van Duitsland TargaFlorio 21-05-2017 19:58 print

Zondag is Jeffrey Herlings tweede geworden in de GP van Duitsland. De Brabander won de eerste race na een rechtstreeks duel met voormalig wereldkampioen Antonio Cairoli. In de tweede race was de uitslag omgekeerd en ging de winst naar de Italiaan. Omdat de tweede race de doorslag geeft is Cairoli de winnaar van de GP.

Second position and a third consecutive podium for @JHerlings84 means a dominant 1-2 for #ktm at Teutschenthal #readytorace pic.twitter.com/6zKnjPMs8r — KTM Factory Racing (@KTM_Racing) 21 mei 2017

In de eerste race wist Herlings al snel de leiding in de wedstrijd te nemen. Samen met Cairoli nam hij een voorsprong op eerste achtervolger Gautier Paulin. In het laatste deel van de wedstrijd legde Cairoli Herlings het vuur aan de schenen maar wat de Italiaan ook probeerde hij kwam Herlings niet voorbij.

Herlings had in de tweede race een matige start en lag op een vijfde plaats. Via een mooie inhaalrace wist hij zich naar een tweede plaats in de wedstrijd te rijden. Echter koploper Cairoli was toen al met de noorderzon vertrokken en had een voorsprong van meer dan tien seconden. Deze achterstand wist Herlings in het resterende deel van de race niet meer goed te maken. Net als in de eerste race was de Fransman Paulin opnieuw derde.

Glenn Coldenhoff behaalde in Duitsland een zesde en zevende plaats. De volgende GP is volgend weekend in Frankrijk.