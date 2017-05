Dessers helpt NAC Breda aan finaleplek nacompetitie Redactie 21-05-2017 19:56 print

NAC Breda gaat komende week tegen N.E.C. Nijmegen spelen voor een plaats in de Eredivisie. De Brabanders rekenden over twee duels af met FC Volendam. Het werd in Breda 2-0.

NAC kreeg na de 2-2 in Volendam nog te horen dat het dat resultaat had gestolen, omdat aan de late goal van Cyriel Dessers hands zou zijn voorafgegaan. De Belg besloot daar snel op te reageren en hij opende in de return al na vijf minuten de score. Oud-Ajacied Fabian Sporkslede zette voor, de nummer negen legde voor zichzelf klaar en schoot raak: 1-0.

Volendam raakte Paul Kok kwijt nadat die bij een kopkans (waarbij de bal over ging) geblesseerd raakte aan het hoofd. Vijf minuten later kreeg NAC een vrije trap die door Manu Garcia keurig op het hoofd van Dessers werd gelegd: de man uit Leuven verdubbelde de score en maakte zo alweer zijn 25ste goal van het seizoen. Volendam leek door dit doelpunt al vroeg in de return kansloos voor promotie naar de Eredivisie.

In het slotkwartier van de eerste helft kreeg Thomas Agyepong twee kansen: de eerste keer schoot hij ruim naast en de tweede keer moest Hobie Verhulst in actie komen. Ook Giovanni Korte kreeg twee kansen: centimeters naast en op de vuisten van Verhulst. Het spel dat Volendam deze zondagmiddag op de mat legde, leek helemaal nergens op. NAC kwam iets te gemakzuchtig uit de kleedkamer en rommelde een beetje. Volendam had daardoor het initiatief, maar creëerde nog te weinig. Rihairo Meulens kopte ruim naast.

NAC kreeg kansen om Volendam de definitieve nekslag te geven. Mounir El Allouchi nam de bal bij een corner meteen op de slof maar schoot net naast. Dessers werd even later op het laatste moment van de bal gezet en Kevin van Kippersluis schoot namens Volendam net naast.

Ook in de slotfase kwam het meeste gevaar van de gastheer, al moest NAC-doelman Brondeel wel even ingrijpen bij een poging van Enzo Stroo. El Allouchi nam het doel van Volendam onder vuur en zijn schot zwaaide af. NAC Breda hield wel stand en het speelt in de finale om een Eredivisie-plek tegen N.E.C.