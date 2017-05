Jungels: ''Superblij met zege in Giro''

Bob Jungels won zondag de vijftiende etappe in de Giro d'Italia. De Luxemburgs kampioen was op het laatste klimmetje in de aanval gegaan en won vervolgens de sprint van de andere favorieten.

"Het is ongelofelijk om een Giro-etappe te winnen", Aldus Jungels kort na afloop van de vijftiende etappe in de Giro. "Ik probeerde het op de slotklim, maar die was langer dan verwacht. Ik had een goede positie in de afdaling, op het juiste moment ging toen ik de sprint aan."

''Het is mijn eerste sprintzege, en om dat te doen in de Giro voor al deze jongens is prachtig'', zei de Luxemburger in het flashinterview.

Het was voor Quick Step Floors alweer de vijfde zege in de Giro, nadat eerder Fernando Gaviria vier etappes won.