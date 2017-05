Jager geplet door doodgeschoten olifant

Een beruchte Zuid-Afrikaanse jager is vrijdagmiddag in Zimbabwe overleden omdat er een zojuist doodgeschoten olifant op hem viel. Dat bericht News 24.

Het voorval gebeurde in het Zimbabwaanse Gwai. De 51-jarige man, Theunis Botha, was met een groep aan het jagen toen ze op een groep drachtige en jongende olifanten stuitten. Drie moederfokkers die hun kroost wilden beschermen stormden boos op de jagers af. Zij werden daarop door de heer Botha beschoten.

Van opzij kwam er nog een vierde olifantenmoeder aanrennen. Ze kwam dichtbij genoeg om de lul-met-vingers-en-geweer met haar slurf de lucht in te tillen. Een andere jager nam het beest vervolgens onder vuur. Het schot was fataal en de olifant viel dood neer - bovenop meneer Botha.

Hij laat een vrouw en drie kinderen achter. Behalve weerloze olifanten afknallen vond hij het vooral ook leuk om te jagen met honden, op ander groot wild. De man is een zeer beruchte jager en stroper in Zimbabwe en reisde veel naar de VS om rijke Amerikanen over te halen te komen jagen in Afrika.

De reacties op Twitter zijn gemengd. Een vriend van Botha noemt het 'sad news', terwijl anderen spreken van 'karma' en reageren: "Rot in hell, you piece of shit."