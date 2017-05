Luidruchtig tuinfeestje: twee arrestaties

In Terneuzen werd in de nacht van zaterdag op zondag een tuinfeestje iets te ruig. Omwonenden hadden geklaagd over geluidsoverlast waarop de politie even polshoogte kwam nemen.

De dienders constateerden dat er inderdaad sprake was van nogal wat herrie en spraken hier de feestgangers op aan. De vader des huizes stelde zich dusdanig beledigend op tegen de agenten dat hij werd aangehouden. Zijn zoon was het hier niet mee eens en gaf een agent een stomp in zijn gezicht. Daarna zette hij het op een lopen.

De agenten gingen achter hem aan en wisten hem alsnog aan te houden. Wel met behulp van pepperspray want de jongen was nogal opstandig. Beide mannen worden zondag gehoord.