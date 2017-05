D66-kopstuk: geen reŽle kans op slagen met CU YokiKater 21-05-2017 12:04 print

Onderhandelingen van VVD, CDA en D66 met de ChristenUnie over een nieuw kabinet hebben geen zin. Die hebben geen reële kans van slagen, vindt D66-kopstuk Kajsa Ollongren.

Als het aan D66 ligt "is dit een fase die we kunnen overslaan", zei Ollongren in WNL op Zondag. De Amsterdamse wethouder wees er zondag opnieuw op dat een regeringscoalitie een "echt heel erg krappe" meerderheid heeft in beide Kamers. Bovendien zijn D66 en CU het oneens over "toch moeilijke onderwerpen" als de donorwet en het vrijwillig levenseinde. "Ik zie het op deze punten niet gebeuren."

Ollongren wil liever dat SP of PvdA de maandag opengevallen plaats van GroenLinks inneemt aan de onderhandelingstafel met VVD, CDA en D66.

Mocht D66 toetreden tot een nieuw kabinet, dan geldt Ollongren als een geheide minister.



D66-kopstuk: geen reële kans op slagen met CU (Foto: ANP)