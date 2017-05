De Italiaanse staatssecretaris van economische ontwikkeling Ivan Scalfarotto is zaterdag in Milaan getrouwd met zijn vriend Federico Lazzarovich. De politicus van de sociaaldemocratische regeringspartij PD is de eerste bewindsman in katholiek Italië die gebruik maakt van de wetgeving die het homohuwelijk mogelijk heeft gemaakt.

Italië stemde in juli vorig jaar als een van de laatste EU-landen in met de gelijkberechtiging van homo's en lesbiennes. De krant La Repubblica beschreef de maatregel onlangs als een "flop"omdat sinds die van kracht werd pas 2800 homoseksuele paren hun jawoord gaven.



Italiaanse staatssecretaris trouwt met vriend (Foto: ANP)