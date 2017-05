Op de luchthaven van Los Angeles zijn zaterdag (lokale tijd) zeker acht gewonden gevallen toen een servicevoertuig in botsing kwam met een taxiënd vliegtuig, meldt CNN.

Het ongeluk gebeurde toen de vleugel van een net gearriveerde Boeing 737 van de Mexicaanse luchtvaartmaatschappij Aeromexico het voertuig raakte, waarbij de truck omver werd geworpen.

Alle gewonden zaten in de vrachtwagen. Aan boord van het vliegtuig vielen geen gewonden. Ook is er geen brand uitgebroken, melden de hulpdiensten van het vliegveld. Wie de fout heeft gemaakt, dat het ongeluk veroorzaakte, is nog niet bekend.

Acht gewonden bij botsing truck met vliegtuig (Foto: ANP)