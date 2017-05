Alle Destiny bossfights zonder vuurwapens, zonder doodgaan PoeHao 21-05-2017 02:54 print

Sommige gamers kunnen erg veel tijd met hun hobby doorbrengen. Sommige gamers houden het het liefste bij één spel. Een groepje van twaalf fanatiekelingen heeft alle raid boss fights van Destiny weten te doen zonder vuurwapens en zonder dat er één van hun doodgaat. Het kostte hen in totaal 60 uur om dit huzarenstukje voor elkaar te krijgen. Dit filmpje toont de hoogtepunten.

De volledige uitdaging was: elke eindbaas in Destiny, achter elkaar verslagen, zonder vuurwapens, zonder dat er iemand doodgaat, allemaal in challenge mode, met maximaal 390 light pantser. Hiervoor was een goede samenwerking vereist tussen de twaalf teamleden. Ze hebben eerst iedere baas uitgebreid bestudeerd, strategieën uitgetest en vervolgens getraind. Omdat niet iedereen 60 uur achter elkaar kan spelen, werd er afgewisseld. Daarom waren er twaalf teamleden in totaal. De relics die ze bij zich hebben worden alleen gebruikt voor support, zoals cleansing of het uitdunnen van voetvolk. De relics werden dus niet tegen de baas zelf gebruikt. En ten slotte: granaten zijn geen vuurwapens.