Verslag Glory 41: Verhoeven heeft een makkie

In een lang niet uitverkochte Brabanthallen in Den Bosch werd zaterdag kickboksgala Glory 41 gehouden. Rico Verhoeven mocht in zijn eigen achtertuin proberen om voor de dertiende achtereenvolgende maal bij Glory ongeslagen te blijven en Robin van Roosmalen moest de houthakkende schenen van de Thai Petchpanomrung Kiatmookao trotseren om te proberen om de titel in het vedergewicht terug te halen.



Brabanthallen Glory 41 (Foto: Floris_Stempel)

Rico Verhoeven vs Ismael Lazaar

Verhoeven vocht tegen Glory-debutant Ismael Lazaar een niet geheel gelijkopgaand gevecht. Lazaar was in geen ronde ook maar enige partij voor Verhoeven en het was al snel duidelijk dat Lazaar alleen met een knock-out nog zou kunnen winnen van Verhoeven. Af en toe kwam de veel kleinere Lazaar goed door met een rechtse stoot, maar de veel grotere Verhoeven kon deze makkelijk hebben. De veel beweeglijker Verhoeven prikte behoedzaam door de verdediging van de Marokkaanse Nederlander heen en ging onbedreigd naar een overwinning. Alle vijf de juryleden gaven de overwinning aan Verhoeven en het publiek vraagt zich inmiddels af wie Verhoeven nog kan onttronen.

Robin van Roosmalen vs Petchpanomrung Kiatmookao

Van Roosmalen wilde zijn afgenomen titel weer terug en de Thai Kiatmookao was niet van plan om dat zomaar te laten gebeuren. Vijf ronden lang werd de rechterkant van het lichaam van Van Roosmalen met keiharde trappen bestookt. Het linkerbeen van Kiatmookao bleef inhakken op de steeds beurser wordende arm van de Nederlander. Toch deerde het de Brabander niet, want de Thai had geen duidelijk antwoord op het druk zetten met snelle combinaties en counters van Van Roosmalen. Toen Kiatmookao in de tweede ronde ook nog eens onterecht een punt aftrek kreeg, leek het gevecht gelopen en mocht Van Roosmalen na de vijfde ronde de gouden kampioensgordel weer in ontvangst nemen.

Murthel Groenhart vs Alan Scheinson

Groenhart was op voorhand groot favoriet voor de winst in deze partij, maar de Argentijn Scheinson wist zich prima te verweren tegen de niet al te best vechtende Groenhart. De brutale Scheinson wist zelfs een aantal ronden te winnen, maar de ervaring van Groenhart zorgde ervoor dat de winst toch naar de Nederlander ging. Vier van de vijf juryleden kozen, onder toeziend oog van de enthousiaste burgemeester Ton Rombouts, voor Groenhart.

Michael Duut vs Mourad Bouzidi

Dit gevecht eindigde in een anti-climax nadat Duut door de scheidsrechter tot driemaal toe gemaand werd om geen kopstoten uit te delen. Hard waren die kopstoten niet, omdat ze voornamelijk tijdens het clinchen werden gegeven, maar ze zijn evengoed verboden volgens de Glory-regels. Uiteindelijk had de scheidsrechter er genoeg van en tot verbazing van het publiek in de Brabanthallen werd Duut in de tweede ronde gediskwalificeerd.

Hesdy Gerges vs Thomas Hron

Gerges' beoogd tegenstander kwam al voor een tweede keer niet opdagen en de Tjech Hron stapte een week voor Glory 41 naar voren om hem te vervangen. De voormalig trainingspartner van Gerges was niet goed voorbereid op de afgetrainde Gerges en de Tjech liep drie ronden lang groggy door de ring. Op een gegeven moment was Hron zodanig de weg kwijt dat hij de scheidsrechter een hoek gaf. Die had snel door dat dit niet expres werd gedaan en de partij mocht doorgaan. Alle vijf de juryleden gaven alle rondes aan Gerges, die inmiddels weer een zwaargewicht wordt waar rekening mee gehouden moet worden, zo hard stond hij zaterdag te slaan.

Zwaargewichttoernooi

Twee halve finales en een finale werden zaterdag afgewerkt in het zwaargewicht 'contender'-toernooi. Grote naam Anderson Silva nam het in de eerste halve finale op tegen de Griek Giannis Stoforidis. De Braziliaan was duidelijk de betere van de twee, alhoewel de Griek furieus van start ging en de scheidsrechter Silva zelfs even acht tellen rust moest gunnen. Maar al snel in de tweede ronde werd de Griek geveld door een keiharde stoot op de lever, die dan ook ineen zakte en niet meer opstond. De finaleplek voor Silva was bereikt.

D'Angelo Marshall nam het in de andere halve finale op tegen de Duitser Mohamed Abdallah en dit gevecht was binnen de minuut afgelopen, nadat Marshall Abdallah knock-out sloeg. Lekkerder kan je niet beginnen aan het toernooi en Marshall ging dan ook ongeschonden de finale in.

De fitte Marshall kreeg uiteindelijk de beker uitgereikt uit handen van Alistair Overeem. Alhoewel Silva de favoriet was voor de titel, was het toch echt Marshall die de lakens uitdeelde. Alhoewel Marshall al tien jaar aan kickboksen doet heeft hij pas dit jaar bij Glory getekend. Met het winnen van dit toernooi heeft hij in ieder geval een mooi gevecht voor de boeg tegen de nummer twee gerankte vechter Adegbuyi.

