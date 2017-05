President boksbond verontschuldigt zich voor zeer dubieuze beslissing heywoodu 21-05-2017 02:00 print

Zowel het amateur- als het profboksen staat bekend om het regelmatige voorkomen van dubieuze beslissingen. Zaterdag was het weer eens zover en dit keer ging het fout in Tokyo.

De Fransman Hassan N'Dam D'Jikam verdedigde in de Japanse hoofdstad zijn WBA-wereldtitel in het middengewicht tegen Ryota Murata uit Japan, die voor het eerst om een titel vocht. Het werd een mooi gevecht, met goede stoten over en weer, waarbij de Japanner de overhand leek te hebben.

Na twaalf ronden stonden beide heren nog overeind en dus moest de jury beslissen en tot groot ongenoegen van de fans werd de zege aan de Fransman toegekend. Dat Japanse fans daar niet blij mee waren valt nog te begrijpen, maar dat lag zeker niet aan hun. De Franse commentatoren schaamden zich kapot voor de Franse zege en ook op de Franse TV had men de scores toch ruim in het voordeel van de Japanner genoteerd.

Na afloop mengde niemand minder dan Gilberto Mendoza, de president van boksbond WBA, zich in de discussie. Ook hij had de scores ruim in het voordeel van Murata en Mendoza was dan ook duidelijk: "Bij dezen bied ik mijn verontschuldigingen aan Murata en alle Japanse boksfans aan. Ik heb er geen woorden voor om de schade te beschrijven die is ontstaan door deze oneerlijke beslissing en ik zal het kampioenschapscomité opdracht geven om direct een rematch uit te schrijven", schreef Mendoza.

De Japanse fans konden overigens nog wel juichen. Eerder op de dag pakte Ken Shiro in zijn eerste wereldtitelgevecht de WBC-titel in het lichtvlieggewicht door Ganigan Lopez te verslaan. Daigo Higa versloeg Juan Hernandez Navarette en diende de Mexicaan zo zijn eerste nederlaag sinds 2011 en zijn tweede nederlaag ooit toe. Het leverde Higa bovendien de WBC-titel in het vlieggewicht op.

Voor de liefhebber: het hele gevecht tussen N'Dam N'Jikam en Murata, oordeel zelf (Bron: YouTube)

#Correction #Boxing #MurataNDam I feel angry and frustrated** for not being able to serve the sport with the right decisions. 1/5 — Gilberto J Mendoza (@GilberticoWBA) May 20, 2017

#Boxing #MurataNDam After judging the bout my scorecard is 117-110 for Murata. 2/5 pic.twitter.com/TsnalDaLnM — Gilberto J Mendoza (@GilberticoWBA) May 20, 2017

#Boxing #MurataNDam First of all let me apologize to Ryota Murata, Teiken Promotions and ALL Japanese boxing fans 3/5 — Gilberto J Mendoza (@GilberticoWBA) May 20, 2017

#Boxing #MurataNDam There no word how to repair the damage causes by the poor decision. 4/5 — Gilberto J Mendoza (@GilberticoWBA) May 20, 2017