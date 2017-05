Zware crash Bourdais in kwalificatie Indy 500, Alonso sterk heywoodu 21-05-2017 01:28 print

De eerste dag van de kwalificatie voor de Indy 500 is opgeschrikt door een zware crash van Sebastien Bourdais. De Franse oud-Formule 1-coureur en voormalig Champcar-kampioen knalde hard de muur in.

De kwalificatie begon door de regen in Indianapolis ruim later dan gepland, waardoor alle coureurs precies één poging mochten doen om een goede tijd neer te zetten. Dat werkte als volgt: voor de volgorde was vrijdag geloot en in die volgorde kwamen de coureurs de baan op. Iedereen reed dan vier ronden en de gemiddelde snelheid over die vier ronden bepaalde de positie in het klassement.

Bourdais kwam als negentiende de baan op en begon geweldig aan zijn kwalificatierun. De Fransman leek zelfs op weg naar de eerste plek, maar plotseling ging het fout en knalde hij snoeihard de muur in. Al vrij snel werd gelukkig duidelijk dat Bourdais wel bij bewustzijn was en nadat hij uit het wrak bevrijd was kon hij naar het ziekenhuis vervoerd worden voor de medische controles.

De crash van Bourdais (Bron: YouTube)

Alle ogen waren zaterdag gericht op Fernando Alonso, waarvan inmiddels bekend zal zijn dat hij zijn debuut maakt in de Indy 500. De Spanjaard had het tempo lekker te pakken en was zichtbaar aan het pushen, met resultaat: hij kwam uiteindelijk tot de zevende plek. Daarmee heeft hij nog alle kans op de poleposition, want de beste negen van zaterdag strijden zondag om de pole.

Ed Carpenter ging aan de leiding na de kwalificatie, met een gemiddelde snelheid over vier ronden van 370,9 kilometer per uur. Daarmee was hij net wat sneller dan een andere voormalig Formule 1-coureur: Takuma Sato, die plek twee in beslag nam.

Zondag worden de startplekken definitief bepaald. De Fast Nine, de snelste negen van zaterdag, strijden dan om de posities van de eerste drie startrijen, terwijl de rest van het veld knokt om de plekken tien tot en met 33.

De kwalificatierun van Alonso (Bron: YouTube)