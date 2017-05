Rio-medailles roesten en rotten weg

De Olympische en Paralympische Spelen in Brazilië gingen niet altijd even goed, maar gelukkig konden de atleten uiteindelijk gewoon naar huis met in totaal zo'n 2500 medailles. Helaas moet een deel van die plakken nu weer terug.

Ze rotten namelijk een paar maanden na dato al weg, roesten, en vallen uit elkaar. OS-woordvoerder Mario Andrada stelt dat minstens 130 medailles zijn teruggestuurd naar Rio om gerepareerd te worden. Vooral de bronzen medailles lijken het niet lang uit te houden.

De medailles worden zwart of roesten op de plekken waar ze zijn beschadigd. Ook slijt de gouden, zilveren of bronzen toplaag of valt deze er in stukken van af wanneer de plakken op de grond vallen.

Verder blijken de tropische schijfjes niet tegen de kou te kunnen. Een tiental is teruggestuurd omdat ze kapot gingen door blootstelling aan vrieskou.

Andrada stelt dat de problemen al sinds oktober spelen, maar dat dit 'compleet normaal' is. De Braziliaanse Munt repareert de medailles en stuurt ze dan weer terug.

De zilveren en bronzen medailles bestaan voor 30 procent uit gerecycled materiaal. Na zware milieuverontreiniging, veel misdaad en groene zwembaden kunnen we nu dus ook nog roestige plakken aan het lijstje misstanden toevoegen.