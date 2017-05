Bennett eindwinnaar Ronde van Californië, Huffman wint laatste etappe

Bennett eindwinnaar Ronde van CaliforniŽ, Huffman wint laatste etappe H.Vviv 20-05-2017 23:07 print

Evan Huffman heeft de laatste etappe gewonnen in de Ronde van Californië. Voor de Amerikaan van Rally Cycling was het zijn tweede zege in de Amerikaanse rittenkoers. De eindoverwinning is George Bennett. De Nieuw-Zeelander bleef in het algemeen klassement Rafal Majka en Andrew Talansky voor.

Vijf renners kozen vroeg in de etappe voor de aanval: Lachlan Morton (Dimension Data), Nicolas Edet (Cofidis), David Lopez (Team Sky) Evan Huffman en Rob Britton (beiden Rally Cycling).

Op de laatste klim van deze ronde koos Talansky voor de aanval. De Amerikaan zorgde alleen ervoor dat het peloton flink werd uitgedund. In het peloton waren nog wel de sprinters Peter Sagan en John Degenkolb aanwezig, maar het peloton kreeg het gat niet meer dicht op de vluchters.

In de sprint van vijf was Huffman de snelste voor Lopez en Edet. Voor de Amerikaan was het zijn tweede zege in de Ronde van Californië.

Bennett zag zijn zege niet meer in gevaar komen. De renner van LottoNL-Jumbo boekte zijn eerste overwinning sinds 2011. Hij schrijft daarnaast historie door voor de eerste Nieuw-Zeelandse WorldTour-eindzege ooit te zorgen.