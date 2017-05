Noord-Ieren demonstreren voor het Iers

Enkele duizenden Ieren en Noord-Ieren demonstreerden vandaag in de Noord-Ierse hoofdstad Belfast in een roep om een wet die de Ierse taal beschermt en het gebruik ervan stimuleert. Dat meldt het Ierse staatsnieuws RTE.

Sinds de Engelse kolonisatie van Ierland holt het al eeuwen achteruit met het Iers. In het sinds 1916 onafhankelijke Ierland zelf wordt de taal enorm gestimuleerd op scholen en als officiële taal bij de overheid.

Het sterkst gekoloniseerde deel van het eiland, Noord-Ierland, valt nog altijd onder het Verenigd Koninkrijk en heeft dat soort wetgeving niet. De nationalistische partij Sinn Féin vraagt daarom om de introductie van beschermende wetgeving. Het Iers zou dan ook in Noord-Ierland door de overheid gebruikt gaan worden.

De status van de Ierse taal is één van de struikelblokken voor het vormen van een werkbare regering in het land.

De tegenpartij, de Democratic Unionist Party, voelt zoals gewoonlijk echter weinig voor de Sinn Féin-ideeën. In februari reageerde de DUP-leider Arlene Foster aanvallerig: ze stelde dat 'er meer Pools dan Iers' gesproken wordt in Noord-Ierland en dat haar partij nooit of te nimmer toe zou geven.

Vorige week deed de partij wat water bij de wijn. Of er daadwerkelijk ooit nog echt Iers gesproken zal worden vanuit de Noord-Ierse overheid op het Ierse eiland Ierland, ligt vooralsnog dus nog altijd aan de grillen en het humeur van de plaatselijke bezetter.

