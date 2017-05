Groenewegen wint vierde rit in Ronde van Noorwegen H.Vviv 20-05-2017 18:26 print

Dylan Groenewegen heeft de vierde etappe in de Ronde van Noorwegen gewonnen. De Nederlands kampioen was na 192 kilometer de snelste in de massasprint voor de Noren Edvald Boasson Hagen en August Jensen. Pieter Weening blijft leider in het algemeen klassement.

Snel na de start kozen vijf renners voor de aanval: Antonio Molina (Caja Rural - Seguros RGA), Adrian Kurek (CCC Sprandi Polkowice), Dimitri Peyskens (WB Veranclassic Aqua Protect), Ken Levi Eikeland (Team FixIT.no) en Nicolaj Steen (Team Veloconcept). De vijf hadden een maximale voorsprong van iets meer dan tien minuten op het peloton.

Op zeven kilometer van de streep werd de vlucht gegrepen, mede door het werk van LottoNL-Jumbo. Met nog vier kilometer te gaan koos Tony Gallopin de aanval, maar de Fransman van Lotto Soudal zou niet ver geraken.

In de massasprint maakte Groenewegen het werk van zijn ploegmaten af. De Nederlander van LottoNL-Jumbo won voor Boasson Hagen en Jensen. Weening blijft leider in het algemeen klassement met nog etappe te gaan.