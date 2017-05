Halve finale eindstation Bertens in Rome Peterselieman 20-05-2017 17:49 print

Tennisster Kiki Bertens is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de finale van het WTA-toernooi in Rome. De Nederlandse (WTA-20) moest met 5-7 en 1-6 het hoofd buigen voor de Roemeense nummer vier van de wereld Simona Halep.

Bertens verloor meteen haar eerste servicegame, waarna Halep al snel een 2-0 voorsprong nam. Bertens brak terug tot 2-2, maar de Nederlandse verloor opnieuw haar service. op de stand van 5-3 sloeg Bertens maar liefst vijf setpunten weg en kwam even later zelfs terug tot 5-5. Opnieuw verloor de Nederlandse haar servicegame, waarna Halep alsnog de set kon pakken.

In set twee bleef Bertens knokken, maar de Nederlandse was niet opgewassen tegen het bijna foutloze spel van haar Roemeense opponente. Halep kwam 4-0 voor, waarna Bertens nog een game kon pakken. Halep, die vorige week al het prestigieuze toernooi in Madrid won, stoomde daarna door naar een plek in de finale.