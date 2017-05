Eriksson wint chaotische F3-race op stratencircuit Pau heywoodu 20-05-2017 13:26 print

Joël Eriksson heeft de eerste van drie races in het Europees Formule 3-kampioenschap op het iconische stratencircuit van Pau gewonnen. De Zweed troefde Lando Norris zaterdag af in een vrij chaotische race.

De poleposition was voor Callum Ilott, maar de Brit kon daar niet lang van genieten. Hij pakte wel de leiding, maar na een half rondje hing hij zijn auto in de muur en was de race voor hem voorbij. Eriksson kon de leiding zo overnemen, gevolgd door Norris. De 17-jarige Brit kon ronde na ronde druk zetten, maar Eriksson bezweek niet.

Al vroeg in de race moest de safety car de baan in komen, nadat Ferrari-protègè Guanyu Zhou de muur raakte. Na de herstart bleef Eriksson aan kop, met Norris vlak achter zich. Joey Mawson reed op gepaste afstand op een knappe derde plek, maar daar zou hij niet eindigen: de Australiër reed in de snelle bocht voor Foch stevig de muur in. Jake Dennis probeerde hem te ontwijken, wat wel lukte, maar niet zonder zelf ook hard de muur te raken.

De safety car kon zo de baan weer op en ging met twee ronden te rijden weer naar binnen. Eriksson sloeg de aanvallen van Norris af, Maximilian Günther profiteerde van de uitvallers en eindigde als derde, voor Nikita Mazepin, Ralf Aron, Harrison Newey, Pedro Piquet en Mick Schumacher.

Illot hangt hem in de muur (Bron: YouTube)

De crash van Mawson (Bron: YouTube)