Al grote drukte Zandvoort voor racedagen Verstappen

Rond het circuit van Zandvoort was het zaterdagochtend al een drukte van belang. Op de N200 en de N201 stond in totaal rond 10.00 uur in de richting Zandvoort zo'n 4 kilometer file, meldde de VerkeersInformatieDienst (VID).

Autocoureur Max Verstappen geeft dit weekeinde op het circuit tijdens de Jumbo Familie Racedagen een aantal demonstraties in zijn Formule 1-bolide. Het is volgens de organisatie de enige kans om Max met zijn F1-wagen rijdend in Nederland te zien.

Het evenement trekt zowel zaterdag als zondag naar verwachting tienduizenden bezoekers. De VID raadt mensen aan om met het openbaar vervoer naar Zandvoort te komen.

Volgens de ANWB verloopt het in en rond Zandvoort redelijk soepel en waren de eerste mensen er zaterdag vroeg bij. In de middag verwacht de bond niet heel veel vertraging, ook omdat er niet extra veel strandverkeer zal zijn.

Elders in Nederland kan het door werkzaamheden aan snelwegen behoorlijk druk zijn, waarschuwt de ANWB verder. Rond 10.30 uur stond er op de A58 een behoorlijke file tussen Tilburg-Reeshof en het knooppunt Sint Annabosch met een vertraging van circa dertig minuten.



Al grote drukte richting Zandvoort (Foto: ANP)