De 45-jarige vrouw die vrijdagavond in St. Willebrord (Noord-Brabant) dood is gevonden in haar woning aan de Fazantendonk is door een misdrijf om het leven gekomen. Haar 46-jarige vriend is aangehouden, meldde de politie zaterdag.

Na de melding vonden agenten sporen die erop wezen dat er een misdrijf was gepleegd. Er is nog geprobeerd om de vrouw te reanimeren, maar dat is niet meer gelukt.



Vrouw in St. Willebrord slachtoffer misdrijf (Foto: ANP)