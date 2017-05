Turkse krant verschijnt blanco uit protest YokiKater 20-05-2017 12:11 print

Een Turkse krant is zaterdag met blanco pagina's verschenen uit protest tegen de arrestatie van twee werknemers. Het gaat om de krant Sözcü die in heel Turkije verschijnt met een oplage van ongeveer 270.000 exemplaren.

Onder de titel "19 mei speciale editie voor persvrijheid" lag het blad met 19 witte pagina's in de schappen. Sözcü is de derde krant in grootte van Turkije. De twee medewerkers werden aangehouden omdat ze als aanhangers van de Gülen-beweging misdrijven zouden hebben gepleegd. Tegen de uitgever Burak Akbay is ook een arrestatiebevel uitgevaardigd. Hij zou in het buitenland verblijven.