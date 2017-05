Reggaezanger Frankie Paul overleden

De Jamaicaanse zanger Frankie Paul is afgelopen donderdag op 52-jarige leeftijd overleden. De reggaeartiest overleed in het Universitaire Hospitaal van Kingston, waar hij al sinds april verbleef. Paul leed aan een nierkwaal en moest zodoende tweemaal per week aan het dialyseapparaat. Het treurig nieuws werd bekendgemaakt door zijn zus Trisha Clarke.

Paul Blake wordt op 19 oktober 1965 blind geboren in Kingston maar krijgt een beperkt deel van zijn zicht terug na een operatie op een hospitaalschip. Op jonge leeftijd is hij een inspiratiebron voor de eveneens nog jonge zanger Stevie Wonder, die zijn school bezoekt. Frankie Paul zou later de bijnaam 'de Jamaicaanse Stevie Wonder' krijgen.

De muzikale loopbaan van Frankie Paul zou ontspruiten aan het begin van de jaren tachtig. Sindsdien heeft de muzikant met zo ongeveer elke gezaghebbende producer op het eiland gewerkt en stond bekend als een zeer productieve artiest die regelmatig meerdere albums per jaar produceerde. Buiten Jamaica werd Frankie Paul vooral bekend met hits zoals 'Pass the Ku-Sheng Peng' (1985), 'Sara' (1987) en 'Love Is The Answer' (1993).



RIP Frankie Paul